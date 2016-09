Vechtende dief hoort eis tot 2,5 jaar celstraf gapend aan

T. sloeg op 28 juni 2014 in het Haagse centrum bijna het licht uit iemands oog. Ook zou hij vijf keer hebben ingebroken.



De avond van 28 juni, twee jaar geleden, gingen twee groepen stappers elkaar te lijf in en rond de Vlamingstraat en de Haagsche Bluf. Het Openbaar Ministerie ziet in T. de aanstichter van het geweld. Hij kreeg ruzie met iemand van het andere groepje en daarbij werden ook al klappen uitgedeeld.



Ogen

Even verderop was het weer T. die een ander lid van hetzelfde groepje hard op een van zijn ogen sloeg. Dat slachtoffer (33) ging toen tegen de grond en moest met een ambulance worden afgevoerd. In het Rotterdamse Oogziekenhuis moest hij worden geopereerd.



De artsen twijfelen nog over verder opereren, vanwege kans op blijvende blindheid. De loslatende ooglens is ook blijvend. ,,Ik baal daarvan want ik moet nu aan een leesbril, terwijl normaal alleen oudere mensen dat hoeven'', schreef het slachtoffer de rechtbank. Hij vraagt ook om smartengeld.



Mobieltje

De 20-jarige T. zou in dezelfde zomer ook nog hebben ingebroken in woningen aan de Hertzogstraat, de Noorderbeekstraat en het Willem Dreespark en de Oude Haagweg. Allemaal in Den Haag. Bij de inbraak aan de Oude Haagweg zou T. het mobieltje uit de handen hebben geslagen van een bewoonster die hem wilde fotograferen.



In oktober vorig jaar werd hij aangehouden in een auto met buit uit een Haagse woning aan de Kockstraat. De verdachte heeft alleen de inbraak in de Noorderbeekstraat bekend, waar hij een tv stal.



Zijn advocaat vroeg grotendeels vrijspraak. De verdachte is al vaker veroordeeld voor geweld en inbraken. De rechter doet 19 september uitspraak.