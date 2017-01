'Veel animo' om te werken in nieuw orthopedisch centrum

Vorige week namen zes orthopeden uit Den Haag tegelijk ontslag. Ze willen niet mee naar de inmiddels omstreden 'megakliniek'.



Selectie

Om de bezetting weer op volle sterkte te krijgen, zijn de drie ziekenhuizen, die samen het nieuwe centrum opzetten, direct gestart met de selectie van nieuwe specialisten.



De vertrekkende orthopeden blijven nog een half jaar 'en zorgen voor een correcte overdracht', aldus Haga. In de nieuwe kliniek komen in totaal 21 orthopeden te werken: uit Zoetermeer (Langeland), Den Haag (Haga) en Delft (Reinier de Graaf). Die drie ziekenhuizen zijn gefuseerd.



Hightech

Het nieuwe orthopedische centrum wordt naast het Langeland ziekenhuis gebouwd. Alle orthopedische operaties vinden straks hier plaats. De poliklinische zorg blijft op alle locaties. In het nieuwe 'hightech' operatiecomplex komen vier OK's, een verpleegafdeling, een polikliniek en onderzoeksfaciliteiten. De ambitie van het centrum is 'er te zijn voor alle patiënten die op zoek zijn naar de beste orthopedische behandeling', zegt de woordvoerder van het Langeland ziekenhuis. ,,Een mooie kans voor het Langeland ziekenhuis, dat weer duidelijk in de lift zit."



Spreekuren en vooronderzoeken zoals het nemen van röntgenfoto's, MRI's of CT-scans, maar ook bloedcontrole, nacontrole en nabehandeling blijven plaatsvinden op alle afzonderlijke locaties; het Langeland ziekenhuis, het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Hagaziekenhuis. Net als de orthopedische traumazorg en kinderorthopedie.



Gewrichten

De meerwaarde van het centrum is dat de kennis van de orthopeden hier samenkomt, aldus de drie ziekenhuizen. Met zoveel expertise geconcentreerd onder één dak en de korte lijnen, stellen ze, ontstaat bovendien de mogelijkheid om die kennis verder te specialiseren.



De orthopeden die vanaf volgend jaar in het centrum gaan werken, zijn met name gespecialiseerd in aandoeningen aan specifieke gewrichten.