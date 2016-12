Veel bewaking bij aansteken van chanoekia Vredespaleis

Het Carnegieplein was zodoende voor een avond een vesting. Onder het toeziend oog van bewaking en toeschouwers werd daar de chanoekia - een kandelaar met negen kaarsen - aangestoken. Het doel daarvan is om aan de hele wereld de boodschap over te brengen van Chanoeka, het joodse feest waarbij de overwinning van het licht over duisternis wordt gevierd.



Burgemeester Jozias van Aartsen en opperrabbijn Jacobs waren één van de mensen die de kaarsen aanstaken.



Samen met Christenen voor Israël werd dit jaar de grote kandelaar gebouwd door de Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag. De keuze voor het Vredespaleis was logisch, dat is het symbool voor vrede en recht.