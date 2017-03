Veel Hagenaars drastisch gekort op hulp in huis

Tientallen meldingen rolden er de afgelopen weken binnen bij de fractie. Van mensen die voorheen bijvoorbeeld 9 uur hulp per week kregen en nu nog maar 2 of 3 'of met een beetje geluk 5' hebben.



Zorgelijk, vindt de SP, die eergisteren een brandbrief stuurde aan de Haagse zorgwethouder Karsten Klein. Het schrijven is behalve door de fractievoorzitter en de voorzitter van de SP Den Haag ook ondertekend door medewerkers en teams van thuiszorgorganisaties. Zij stellen dat de gemeente 'hard op weg is om het professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers om zeep te helpen'.



Drastische verlaging

Burgers die een huishoudhulp krijgen worden dit jaar opnieuw 'geïndiceerd'. Bij een deel is al gekeken of het aantal uren nog steeds klopt. 'In vele gevallen', aldus de brandbrief van de SP, 'betekent dat een drastische verlaging van het aantal uren.'



In reactie hierop laat een gemeentewoordvoerder weten dat zorgwethouder Karsten Klein overweegt 'een speciale taskforce' op te tuigen om alle herindicaties nog eens 'met een stofkam' door te nemen. ,,Wij krijgen dezelfde berichten binnen. We zijn nog maar twee maanden bezig met de herindicaties. Het is goed dat dit al zo snel mogelijk komt bovendrijven.''



Hetzelfde verhaal

De SP ontving de eerste signalen over het afkalven van de huishoudelijke hulp drie weken geleden. ,,Ik kreeg twee mailtjes'', aldus Bart van Kent, fractievoorzitter van de SP Den Haag. ,,Van mensen die ineens minder uren kregen. En de berichten bleven maar binnendruppelen. Ik heb iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar kwamen veel mensen op af, waaronder twee hele thuiszorgteams. Iedereen had hetzelfde verhaal.''



De signalen kwamen ook binnen bij SP-lid Carla Zoutenbier, die tot vorig jaar zelf als huishoudelijke hulp werkte. ,,Oud-collega's meldden zich bij mij.'' Twee uur huishoudhulp per week is karig, weet ze uit ervaring. ,,Veel cliënten zijn eenzaam. Dat praatje vinden ze vaak belangrijker dan een schoon huis. Nu is het alleen maar rennen om alles gedaan te krijgen.''