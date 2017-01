Veel lokale PVV'ers op kieslijst Kamer

De Haagse fractieleider Karen Gerbrands (plek 16), haar voorganger Léon de Jong (17) en PVV-raadslid Daniëlle de Winter (27) staan op verkiesbare plaatsen. Gerbrands zat eerder ook in de Tweede Kamer: van 2010 tot en met 2012 en in 2015, als tijdelijk vervanger van Kamerlid Fleur Agema. Voor PVV'er Tim Vermeer wordt het spannend in maart: hij staat op plek 36. Het Haagse raadslid Elias van Hees maakt veel minder kans op een oversteek naar het Binnenhof. Van Hees staat op plek 45. De partij van Wilders staat in de peilingen op 31 tot 37 zetels.



Raadslid André Elissen gaat naar het Europees Parlement. Hij is de 'eerste reserve' om Europarlementariër Vicky Maeijer op te volgen. Maeijer staat op nummer drie van de kieslijst en komt dus vrijwel zeker in de Tweede Kamer. Elissen weet nog niet of hij het Brusselse werk gaat combineren met het Haagse raadslidmaatschap. ,,Daar moeten we het nog over hebben in de fractie.'' Bij de PVV is het niet ongebruikelijk om meerdere politieke functies uit te oefenen. Ook Daniëlle de Winter is er nog niet uit of ze als raadslid actief blijft. ,,Dat is zover vooruit kijken. Dat bekijken we na 15 maart.''



Rijswijk

PVV-Statenlid Ed Braam - tevens fractieleider van Beter voor Rijswijk - staat op plek 40 van de kieslijst.



In de top vijftien van de lijst staan verder ook de voormalige Haagse raadsleden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf. Dat Den Haag een van de 'hofleveranciers' is voor de landelijke lijst is niet zo vreemd: de partij van Wilders zit slechts in twee gemeenteraden. Ervaren PVV'ers van buiten het Binnenhof zullen moeten komen uit Statenfracties of de gemeenten Den Haag of Almere.