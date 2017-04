Veel minder boetes voor fietsen zonder verlichting

In 2016 werden fietsers in Delft relatief het vaakst beboet. Per 10.000 inwoners schreef de politie daar 51 boetes uit. In Pijnacker-Nootdorp (11 per 10.000 inwoners) werd het minst bekeurd.



Wintermaanden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deed in 2013 onderzoek naar het aantal fietsers dat in de wintermaanden met of zonder licht rijdt. Het ministerie concludeerde destijds dat zo'n 40 procent van de fietsers geen (werkend) voor- of achterlicht had. In de vier grootste steden was dit zelfs zo'n 60 procent.