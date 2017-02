Veel minder vuilnis na proef met afvalscheiden

Sinds begin november gingen een paar honderd Hagenaars de uitdaging aan om tot deze week zo min mogelijk afval te produceren. Dat heeft z'n vruchten afgeworpen, zegt Charlotte Bos van Duurzaam Den Haag, de organisatie die de proef begeleidde. ,,Gemiddeld is er 20 procent minder afval weggegooid, met zelfs deelnemers die van 10 kilo restafval per huishouden per week naar 2 kilo gingen.''



Vooral het scheiden van gft, blik en vet nam de afgelopen maanden een grote vlucht. ,,Mensen die nooit met scheiden bezig waren letten nu vol vuur op elk grammetje afval. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in deze extreme mate, maar het grote doel van de proef is gehaald. Mensen zijn zich veel bewuster van afval.''



Dat blijkt ook uit de cijfers. Liefst 82 procent van de deelnemers zegt al in de winkel na te denken hoe zo min mogelijk verpakkingsmateriaal mee te nemen.



Bos denkt dat de proef het begin is van een 'kleine revolutie' in Den Haag. ,,Veel deelnemers hebben ook hun buren, vrienden en familie enthousiast gemaakt voor afvalscheiden. We zien het nu als een olievlek door de stad gaan. Ook op Facebook leeft het evenement enorm. We gaan een boekje maken waarin tips van deelnemers worden gebundeld.''



Afvalscheiden maakt creatief, zo blijkt. ,,Er zijn deelnemers die, zelfs op vijf hoog achter op het balkon, het gft-afval door tijgerwormen laten composteren. En er zijn mensen die van afval speelgoed maken.''



Geen doen

Ook Margreet van der Merkt (58), die de afgelopen maanden door deze krant is gevolgd, zegt 'zeker' door te gaan met afvalscheiden. ,,Maar ik blijf erbij dat het eigenlijk geen doen is om elke keer met je blik en plastic helemaal naar de supermarkt te lopen. Ik vind echt dat er op elke straathoek extra afvalbakken moeten komen.''



Met een eigen tasje naar de markt om verpakkingsmateriaal uit te sparen, dát gaat Van der Merkt nog te ver. ,,Dan wordt het een soort obsessie. Ik wil me er ook weer niet té druk om hoeven maken.''



