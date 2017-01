Massale steun voor aangereden agent Mario

Op de sociale media van verschillende politiebureaus circuleert een donkere afbeelding met de tekst 'Hold the line Mario'. ,,Ons team is in gedachte bij je. Wij wensen jou en je familie ontzettend veel sterkte en kracht toe!'' schrijft politie Loosduinen bij het plaatje. ,,Heel veel kracht voor Mario, zijn naasten en de collega's! Hopen op een goede afloop'', schrijft de wijkagent van Duindorp.



Reanimatie

Toen collega's Mario wilden reanimeren, werden de agenten bekogeld door omstanders met vuurwerk, glazen flesjes en stenen. De mobiele eenheid moest een charge uitvoeren. Op sociale media wordt daar woedend op gereageerd. ,,Blijf met je poten van hulpverleners af'' en ,,Ben hier stil van. Wat voor monsters hebben we voortgebracht?'' zijn kreten die voorbijkomen.



De automobilist is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Onderzoek naar de toedracht is in volle gang.