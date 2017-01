'Verborgen vrouwen denken dat ze veel dingen niet mogen'

Gelukkiger

,,In het begin was niet elke man blij met mij, omdat ze niet veel wisten over het werk dat ik deed. Ze keken argwanend naar hun steeds actievere echtgenote. Nu is dat wel anders. Ze zien wat dit met hun vrouwen doet: ze zijn gelukkiger en helpen bijvoorbeeld met administratieve zaken zoals het betalen van rekeningen. Ze staan nu meer als partner naast elkaar.''



Stichting Moeder en Dochter krijgt steun van de gemeente Den Haag. Met een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd wil de gemeente duidelijkheid krijgen over de hulpvraag in de Schilderswijk, om initiatieven op effectieve wijze te ondersteunen.



Kleurrijk

Sinds de oprichting van de stichting is er al veel veranderd in de wijk. Er zijn meer vrouwen op straat en kinderen zijn sociaal actiever. Het kleurrijke straatbeeld in de Schilderswijk en Transvaal is mede aan de stichting te danken. Rahma en de vrijwilligsters hebben echt iets bereikt, kunnen anderen beamen. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel.



,,Ik denk dat er nog veel 'verborgen vrouwen' zijn. We hopen dat ze ons via via vinden, meestal komen ze op deze manier bij ons terecht. Bovendien is een vrouw vaak de toegang tot het hele gezin, dus ook de kinderen. Op deze manier kunnen we de jeugd bereiken'', zegt Rahma.



De stichting is actief in de bibliotheek in de Schilderswijk, waar ze verschillende lessen verzorgt. Voor andere activiteiten kunnen vrouwen terecht op het hoofdkantoor aan de Snijdersstraat 33 in Den Haag.