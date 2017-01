Verbreden A4 en A13 wordt sneller aangepakt

Een waar verkeersinfarct. Daarin raken veel Delftenaren en andere regiobewoners verzeild als ze in de ochtendspits richting Den Haag rijden. Met name op de A4 wordt het steeds drukker sinds steeds meer inwoners van het Rijnmondgebied de weg hebben ontdekt.



Geduld is een schone zaak, maar er is hoop voor degenen die dagelijks in de file staat op de A4 richting tussen Westland en Leidschendam: de broodnodige aanpassingen van de snelweg worden vervroegd. Die waren eerder uitgeteld tot 2026, maar het werk zou nu al in 2021 kunnen beginnen.



Dit bevestigt de Westlandse verkeerswethouder Bram Meijer. ,,Het rijk heeft de start van de werkzaamheden onlangs nog uitgesteld, maar gaat toch meteen aan de slag als de aanpassingen aan de Wippolderlaan (N211, red.) klaar zijn''.



Bereikbaarheid

Het werk aan de N211 begint in 2019 en duurt tot 2021 of 2022. In het gunstigste geval begint het werk aan de A4 in 2021. Dat zou betekenen dat het project dus 5 jaar naar voren wordt gehaald, tot vreugde van velen die dagelijks muurvast staan op de A4.



Meijer heeft zich er de afgelopen tijd voor ingezet, onder meer door samen met de provincie ZuidHolland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te lobbyen. ,,Het is goed dat de noodzaak bij het rijk is doorgedrongen'', stelt Meijer. ,,Het geeft invulling aan de bereikbaarheidsvisie Greenport Westland, zoals die is opgesteld samen met het bedrijfsleven in Westland.''



Rijstroken

De aanpassingen aan de snelweg A4 houden globaal in dat er op het traject tussen Midden-Delfland en Leidschendam rijstroken bijkomen, evenals een zogenoemde parallelle structuur. Dat gebeurt ook op de A13 tussen Delft en Ypenburg. Dit betekent dat verkeer niet meer hoeft in te voegen op de hoofdrijbaan. ,,Dan ben je van dat weven van het verkeer af, dat voor vertraging zorgt'', aldus Meijer.



Ook de gemeente Delft is blij dat de werkzaamheden vervroegd worden uitgevoerd. ,,Uiteraard staan we positief tegenover maatregelen die de doorstroming en de bereikbaarheid verbeteren.''