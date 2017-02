Verdachte brandstichting (71) kon geen plek crisisopvang krijgen

,,Het was toch een behoorlijke fik”, zei de Haagse rechtbankvoorzitter vandaag tijdens de behandeling van de zaak. Op vier plekken had de Hagenaar in de vroege ochtend van 21 augustus zijn woning met lakens in brand gezet. Een bovenbuurman werd totaal verrast door de vlammen in het trappenhuis. Hij kon nog een koffer met kleren bij elkaar pakken en sprong toen van het balkon op de eerste verdieping.

Springen ,,Ik ben nog nooit zo bang geweest”, vertelde de bovenbuurman de rechters. ,,Ik moest letterlijk voor mijn leven springen.” In de weken daarvoor had hij ruzie gekregen met de benedenbuurman. Deze besloot op 21 augustus zijn woning in lichterlaaie te zetten om aandacht te krijgen van de huisbaas voor het conflict.

De bejaarde Hagenaar dacht dat er niemand in het appartementencomplex was, zo vertelde hij de rechtbank. ,,Ik ga toch geen brand stichten als ik weet dat er nog mensen zijn!”



Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man lijdt aan beginnende dementie. Daardoor kreeg hij ook last van achtervolgingswaan. In de week voor de brand trok de man zelf aan de bel bij het ziekenhuis en zocht zijn partner naar een plekje in de crisisopvang. Dat was er echter niet.



De officier van justitie betoogde dat de Hagenaar moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. ,,Mijnheer is de grip op de realiteit kwijt”, zei ze. Omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is, zou hij geen celstraf moeten krijgen. Wel zou hij een schadevergoeding van 1.600 euro aan de buurman moeten betalen.