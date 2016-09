Verdachte moord op Remie: Het was geen opzet

Remie Fatehmahomed werd op 16 oktober vorig jaar doodgestoken in de Hagenstraat in Den Haag-Ypenburg. Als verdachte zit al enige tijd de 58-jarige Mohammad S. vast. Hij is de ex-partner van Fathemahomeds vriendin. Het slachtoffer was weduwenaar en heeft twee kinderen.



Bij een eerdere bespreking van de stand van zaken in het onderzoek liepen de gemoederen in de rechtszaal hoog op. Een man in het publiek gooide toen een zware stoel richting de verdachte. Mede daarom vroeg de rechter op voorhand om orde in de rechtszaal.