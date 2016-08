Verdachte oude moordzaak Regentesselaan nog vast

Miriam Sharon, een 36-jarige uit Israël afkomstige moeder van twee kinderen, werd op 8 oktober 1990 om het leven gebracht. Messteken in haar hals werden haar fataal. Het gebeurde in het appartement aan de Regentesselaan waar ze met een kunstschilder had samengewoond. Hij was de vader van de kinderen.



Er wonen nog maar weinig bewoners op de laan die er in 1990 ook al woonden. Niemand van hen weet Miriam Sharon en haar dood goed te herinneren. Het is een moord, hoe gruwelijk en triest ook, die aan hen lijkt te zijn voorbijgegaan. ,,Alleen nog dat er ineens wel heel politie in de straat stond,'' zegt een buurman. ,,Haar kende ik alleen een beetje van het voorbijgaan, als ze een boodschap ging doen.''



Anderen weten helemaal niets. ,,Ik heb het er juist met mijn man over gehad toen we het bericht over de arrestatie lazen: over welke moord hebben ze het eigenlijk?'' zegt de eigenaresse van het Haags Bloemenhuis.



Motief

Het is nog niet duidelijk wie de 52-jarige verdachte is en wat zijn motief zou zijn geweest. Het enige wat bekend is dat een DNA-match de man die in Amsterdam is gearresteerd uiteindelijk de das heeft omgegaan. Het onderzoek van de politie richtte zich destijds op het moederland van Sharon. Aan de Israëlische politie is vier maanden na de moord om hulp gevraagd.