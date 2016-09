Verdachte steekpartij consultatiebureau dreigde al eerder

Vorige week maandag werd de arts op haar werkplek in het consultatiebureau met een mes gestoken. Kort daarop werd de verdachte aangehouden.



Bedreigingen

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zich in juli 2015 al dreigend had uitgelaten over de arts tegenover het personeel van het consultatiebureau. Zij stelde toen dat haar zoon ziek zou zijn geworden door een consult bij de arts. Daar is een melding van gedaan bij de politie.



Kort daarna ontving de arts een anonieme dreigbrief, waarvan de werkgever namens de arts aangifte heeft gedaan. In december 2015 werd er ook aangifte gedaan nadat de arts telefonisch bedreigd werd en de deur van het consultatiebureau had beklad.



De politie doet onderzoek of er verband is tussen de bedreigingen en de steekpartij.