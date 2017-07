Verdachten afranseling 18-jarige vrouw melden zich

Nieuw waterpark in het Tikibad geopend

21:42 Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Wassenaar heeft vandaag in het Tikibad het nieuwe waterpark Playa geopend. Daarmee is er bijna duizend vierkante meter waterspeelplezier bijgekomen in het nieuwe gedeelte van het subtropische waterglijbanenparadijs.