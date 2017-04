Verdachten opgepakt voor mishandeling scholier

Een minderjarige leerling van het Segbroek College in Den Haag is vrijdag mishandeld in de buurt van de school. De politie heeft twee jongens aangehouden die worden verdacht van de openlijke geweldpleging.

Over de aard van de verwondingen wil een politiewoordvoerder in verband met de jonge leeftijd van het slachtoffer niets zeggen. Ook over de identiteit en mogelijke motieven van het opgepakte duo worden geen mededelingen gedaan.

Omstanders zouden de mishandeling hebben gefilmd en de politie zou nu graag deze beelden ontvangen om bewijs te vergaren tegen de verdachten en mogelijk andere daders aan te houden.