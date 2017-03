Vergeten Pools kind ontpopt zich als succesvol ondernemer

Maar zie hem nu, bijna 13 jaar later: eigenaar van een groot, succesvol onderhoudsbedrijf, gelukkig in de liefde, kersverse vader van een zeven maanden oude baby, met een riant eigen huis. En - geef hem ongelijk - barstensvol zelfvertrouwen. ,,Allemaal een kwestie van hard willen werken'', zegt hij. Het komt er bijna achteloos uit. En in bijna perfect Nederlands bovendien. ,,Want het helpt'', weet hij, ,,om je aan te passen en een beetje flexibel te zijn.''



Hij doet zijn verhaal aan de eettafel, met uitzicht op de box waarin zijn eerste kind in een diep dromenland verkeert. ,,Vandaag is het mijn papadag'', klinkt het goed geïntegreerd. Want een flexibele houding, weet hij na een eerder op de klippen gelopen relatie, helpt hem niet alleen in het bedrijfsleven, het levert ook punten op bij zijn huidige vriendin, de moeder van zoontje Mayson.



Troosteloze buurt

Hij is opgegroeid in een troosteloze buurt van een provinciestad in Polen. Jongeren vluchtten er in drugs, ouderen in drank. ,,Ook mijn ouders gaven het weinige geld dat ze hadden altijd liever uit aan drank dan aan eten. Het was een negatieve omgeving. Hoewel ik nooit van mijn leven ook maar een sigaret heb opgestoken, zei zelfs de juf op mijn school dat het met mij nooit wat zou worden.''



In zijn eerste vaste baantje bij een supermarkt knapt er iets wanneer hij na drie maanden nog geen cent betaald heeft gekregen. Florek besluit te vertrekken. Het is een vlucht, maar wel een vlucht naar voren. Het brengt hem via een korte stop in Hannover naar Zoetermeer, waar hij tijdelijk bij een eerder vertrokken zus en haar man mag slapen op een matras in de serre, naast de keuken.



,,Ik wilde een ander leven. En dacht dat me dat in Polen niet zou lukken. Ik kom uit een land dat door de eeuwen heen altijd is onderdrukt. Maar het is ook een land, kun je zeggen, dat zich vaak liet onderdrukken. Waar ik vandaan kom kruipen de mensen makkelijk in de rol van slachtoffer. Dat is wel zo makkelijk, want dan kun je anderen de schuld geven van jouw falen. In Nederland heb ik geleerd om doelen te stellen. En om lef te hebben.''