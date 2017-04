Vergoeding voor slachtoffers van jappenkamp

Volgens verschillende politieke partijen zijn ambtenaren en ondernemers na hun terugkeer uit Nederlands-Indië net zo kil ontvangen. Tijdens hun uitzending naar de kolonie hielden zij vaak hun huis aan in de stad, stelt Van Doorn. ,,Voor als ze weer zouden terugkeren.''



Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel: ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Het zal niet een heel grote groep zijn, maar we moeten het onderzoeken. Zelfs als er maar één familie is, moeten we ze nog hetzelfde behandelen.''



Burgemeester Krikke komt nog met een precies plan hoe de schadevergoedingen aan de families van oorlogsslachtoffers worden betaald. Aanvankelijk zou de gemeente een jaar de tijd nemen om families te vinden die recht hebben over compensatie, maar op verzoek van de gemeenteraad wordt die deadline geschrapt: ,,Ik zit daar wat ruimer in'', aldus Krikke. ,,Als het langer dan een jaar moet duren, dan is dat prima. Daar hebben we coulance.''