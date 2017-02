Verhelpen van lekkage Den Haag CS kost 700.000 euro

Daarbovenop komen er nog kosten bij die vervoersbedrijf HTM maakt tijdens de werkzaamheden. Het Haagse vervoersbedrijf en de Metropoolregio betalen beiden die kosten. Hoe hoog die worden, is nog niet bekend.



In oktober 2016 zorgde regenwater voor lekkage in het Haagse station. Het water lekte via het tramplatform op de begane grond van de stationshal. Onderzoek wees uit dat de oorzaak in de constructie van het platform zit.



Openleggen

Om dat op te lossen moet de constructie van het platform opengelegd worden. Dat kost niet alleen veel geld, tonnen blijkt nu, ook kunnen trams tijdens de werkzaamheden niet over het viaduct rijden. ,,En dat bij een zeer belangrijk knooppunt van de HTM. Er rijden daar zoveel trams langs'', zegt een HTM-woordvoerder.



Op Den Haag CS stoppen tram 2, 3, 4 en 6 op het viaduct. ,,We moeten goed kijken wat dat gaat betekenen voor de reizigers. Maar dat het ingrijpend wordt, weet ik zeker.''



Wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoelang ze gaan duren, is nog niet bekend.