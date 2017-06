Hof: lagere straffen voor 'Quote 500-bende'

12:17 Drie hoofdverdachten van een inbrekersbende die het had voorzien op rijke mensen, zijn in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. Enkele andere verdachten kregen donderdag lagere straffen opgelegd door het gerechtshof in Den Haag. De straffen zijn lager dan de celstraffen tot zes jaar die de rechtbank eerder had opgelegd.