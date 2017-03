Verkeersdrukte rond Raamweg blijft uit

Het bleef vanochtend erg rustig bij de Verkeerscentrale in het Haagse stadhuis. Van een verkeerschaos geen enkel spoor.



Sinds 20.00 uur gisteravond is het onmogelijk om normaal over de belangrijke verkeersader Raamweg-Koningskade te rijden. Er vindt groot onderhoud plaats aan de weg.



Maatregelen

Om de verkeersdruk omlaag te krijgen, heeft de gemeente met een aantal bedrijven rond het werkterrein maatregelen bedacht om mensen uit de auto te krijgen. En dat lijkt vooralsnog te werken. Zo zijn deze week in de Biesieklette aan de Anna van Buerenstraat, naast Den Haag Centraal, honderd Haagsche Stadsfietsen gestald voor medewerkers van aangemelde ondernemingen en instellingen. Zij kunnen gratis een fiets lenen.



De werkzaamheden duren tot 24 juni. Het is dus onvermijdelijk dat het op een gegeven moment wel vast komt te staan. Naar verwachting gebeurt dat vanavond al. Hieronder dan ook een mooi Haags liedje om alvast in de stemming te komen.