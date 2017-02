Verkeershinder op A12 na ongevallen

Bij Zoetermeer ontstond even voor achten een botsing. Twee rijstroken werden afgesloten en omrijden via de N11 en A4 geadviseerd. Rond kwart voor negen was de weg weer vrij.



Rond kwart over acht raakten zeker drie auto's met elkaar in botsing op de A12 bij het Prins Clausplein. Ook daar zijn enkele rijstroken afgesloten.