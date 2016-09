Man uit Pijnacker vast na aanrijden verkeersregelaar

De verkeersregelaar, een 52-jarige man uit Bergschenhoek, is met een onderbeenbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is een stuk meegesleurd op de motorkap van het voertuig. Het slachtoffer was nabij de RK-kerk aan de Oostlaan zijn werk aan het doen; Pijnacker stond op het punt de 12 inch-race te starten. Er zijn dan ook veel mensen getuige geweest; de politie vraagt hen zich te melden.



De inzittenden van het voertuig namen na hun doorrij-actie contact op met de politie en togen naar het politiebureau van Pijnacker. Agenten hielden de mannen, een man van 32 jaar uit Pijnacker en twee 21-jarigen uit Zoetermeer en Den Haag, aan. Na verhoor mochten het jonge duo vertrekken. De 32-jarige bestuurder zit nog vast.



De 12 inch-race is in het dorp een jaarlijkse race voor volwassenen op kinderfietsen met als doel zo veel mogelijk geld ophalen voor goede doelen. Met ongeveer een uur vertraging is de 12 inch-race even na half acht alsnog van start gegaan. Uiteindelijk leverde het evenement 140.000 euro op.