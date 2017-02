Verkeersregelaars keren nog even terug bij Casuariestraat

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. Het in twee richtingen open houden van de Casuariestraat, die normaliter alleen richting Plein(garage) kan worden ingereden, is nodig om forenzen die onder het Plein parkeren een alternatief te bieden om bij het verlaten van de stad de drukke Parkstraat en Mauritskade te mijden.



Volgens de gemeente werden de regelaars door miscommunicatie deze week niet ingezet, terwijl het werk aan het nabijgelegen Korte Voorhout is uitgelopen. De verwachting is dat de klus aan het Korte Voorhout morgen klaar is.