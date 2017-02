Verkoop Renbaan Duindigt rond voor 12 miljoen euro

Het laatste woord is nu aan de ledenraad van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport, de juridische eigenaar van de renbaan, om de verkoop te bekrachtigen. De overdracht zal naar verwacht op 31 maart plaatsvinden.



Namens de firma Kuynder uit Soest, de aanstaande eigenaar, zette Margreet de Ruiter al ruim een jaar geleden, op 31 december 2015, haar handtekening onder de koopovereenkomst. De onderhandelingen tussen de partijen verliepen daarna echter dusdanig stroef, dat een mediator werd ingeschakeld. Volgens de koopovereenkomst dient de nieuwe eigenaar ook het grotendeels in verval geraakte stalterrein te renoveren en garant te staan dat tot 2032 paardenkoersen op het huidige complex worden georganiseerd.



Met de verkoop van Duindigt kan de hypotheekschuld van zes miljoen euro worden afgelost. De andere helft zal worden aangewend om de draf- en rensport in Nederland weer gezond te maken.