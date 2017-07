Verloren zoon Lex Immers geeft ADO een boost

Positief nieuws

,,Dit geeft wel een boost'', zegt Groenendijk. ,,Na alles wat er de laatste tijd naar buiten is gekomen, hadden we ook wel weer een beetje positief nieuws nodig. Immers is heel belangrijk voor ons. Maar ook Gorter is een gewaardeerde speler, die we goed kunnen gebruiken.''



Immers krijgt in Den Haag het shirt met rugnummer 10, dat na het vertrek van Mathias Gehrt vorig seizoen door niemand meer werd gedragen. Het is een nummer dat past bij zijn status én zijn positie op het veld. Immers is gehaald als aanvallende middenvelder, al zal hij ook weleens verhuizen naar de rechterkant als ADO met de punt naar achteren speelt.



Groenendijk rekent erop dat Immers zowel binnen als buiten het veld van grote waarde zal zijn. ,,Hij heeft na zijn periode bij ADO een mooie carrière gehad. Je merkt aan alles dat hij door de jaren heen gegroeid is. Lex kan met zijn ervaring ook een belangrijke rol spelen in de kleedkamer. Hij is in alle opzichten een versterking voor ons.''