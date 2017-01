Vermist huisdier sneller terug via social media

Noodoproepen van baasjes of van bewoners die een dier hebben gevonden, worden razendsnel gedeeld met 1.840 leden. Zo was oprichtster Doreen Vergne een aantal jaren geleden haar kat Fossie kwijt. Via Amivedi meldde zij de vermissing. Om meer mensen te bereiken, richtte ze de facebookgroep 'Vermiste en gevonden dieren Zoetermeer en omgeving' op. Helaas is haar kat nooit teruggevonden, maar de social-mediagroep breidde zich uit.



Pia Vogelaar, Els Visser en Michèle Scholtes meldden zich aan als medebeheerders en schaften chiplezers aan. Visser: ,,Mensen kunnen ons benaderen als ze een hond of kat met chip op straat vinden. Via een persoonlijk bericht wordt er melding gemaakt. Wij vragen of diegene het beest kan vangen of tijdelijk kan vasthouden. Binnen een half uur komen we langs om de chip uit te lezen. Online kun je de adresgegevens vinden en contact opnemen met de eigenaar. Op die manier kan het dier veilig en snel terug naar huis."



Castratie

,,Een veelkomend probleem is dat mensen hun kat of poes niet laten castreren", vertelt Visser. In het voorjaar gaan ze buiten op zoek naar het andere geslacht en komen dan lange tijd of helemaal niet meer thuis. ,,Laat je dier daarom castreren! Nestjes met kittens zijn leuk, maar wat doe je met ze als ze groter worden? Regelmatig komen er verwaarloosde honden vanuit het buitenland mee naar huis.



Nederlandse hondenliefhebbers bieden ze een nieuw thuis, maar we waarschuwen wel dat ze vaak zijn getraumatiseerd. Bij harde geluiden of bij stress kunnen de dieren losbreken en zoekraken. Vorig jaar was er een doodsbange hond losgebroken en weggevlucht op luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dagen hebben we geprobeerd om het dier te vangen. Helaas is het beest in zijn vlucht aangereden en heeft zijn avontuur niet overleefd. Dit is een voorbeeld van een trieste afloop."



Per ongeluk

Gelukkig zijn er ook genoeg succesverhalen. Zo was een kat in Oosterheem per ongeluk meegelopen naar het huis van de oppasser in vakantietijd. De kat wist de weg niet meer terug en door een oplettende buurvrouw is het beest weer netjes thuisgekomen door een post in de facebookgroep. Ook is er een kat uit Buytenwegh na een half jaar teruggekeerd, nadat hij door bewoners werd bijgevoerd in Driemanspolder.



Visser: ,,Wij raden het af een onbekend beest bij te voeren, tenzij het sterk is vermagerd. Enige tijd geleden maakte ik wat foto's van een onbekende kat bij mij in de buurt. Na mijn plaatsing van de foto's reageerden de eigenaren. Zij waren zo blij dat hij na drie weken weer terug was. Bijna elke dag worden er nieuwe meldingen geplaatst. Ik weet niet of er een toename is. Wel weet ik dat de oproepen via social media beter zichtbaar zijn en door meer mensen worden gedeeld."



Katten

Ze vervolgt: ,,Meldingen over katten komen het meeste voor. Katten zijn gewoon grote weglopers. In onze groep staan alleen maar dierenvrienden met als doel de dieren terug te krijgen bij hun baasjes. Ook bieden we elkaar troost bij nare berichten."