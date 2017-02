Vernieuwd Humanity House voegt 'ervaringsreis' toe

Deze mensen komen aan het woord over hun leven voordat ze in Nederland aankwamen. Ook is er aandacht voor hun vlucht. De 'hoofdrolspelers' variëren in leeftijd van 12 tot 45 jaar. Ze komen uit verschillende werelddelen.

De vluchtelingen zijn zelf ook aanwezig bij de officiële opening. Het publiek kan de nieuwe expositie vanaf 10 februari bezoeken.



Het Humanity House is opgericht door het Rode Kruis en de gemeente. Het pand waarin het zit, was de afgelopen tijd beperkt geopend omdat er groot onderhoud nodig was. Jaarlijks trekt het Humanity House een kleine 40.000 bezoekers. Het herbergt tevens een debatplatform en een educatiecentrum rond humanitaire thema's gekoppeld aan mensen in oorlog en conflict.