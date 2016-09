Verrassend en ongedwongen eten bij TREK

Wat kunnen we komend weekend verwachten?

,,Het Westbroekpark wordt dan omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant. Tientallen mobiele keukens, het lekkerste eten, leuke livemuziek, een variëteit aan theatervoorstellingen en vermaak maken van Festival TREK een bijzonder gezellige belevenis."



Zijn er nog bijzonderheden aangezien het de laatste van het seizoen is?

,,Zeker. Naast dat er alleen de allerbeste foodtrucks staan, zijn ook alle eigenaren van de foodtrucks aanwezig. De mensen achter de foodtruck kunnen met veel passie koken en vertellen over het eten. Daarnaast hebben we een fonkelnieuwe attractie. Het reuzenrad maakt plaats voor een nostalgische rupsbaan."



Wat heeft Den Haag op culinair gebied eigenlijk te bieden?

,,Veel! Ga vooral langs bij Kok au Van met z'n befaamde tortilla's, maar ook bij de Oysterman, Flat Tyre Coffee en Manic Organic met een grote variatie aan biologische, vegetarische en veganistische lekkernijen. Maar ook op cultureel vlak is er genoeg: collectief Blauwe Maandag heeft speciaal voor TREK een theatervoorstelling geschreven over een fetish voor eten. En Den Haag blijft natuurlijk de stad die de leukste bandjes voortbrengt. Bijvoorbeeld de meidenbands Aquarium en Something Like Sunshine."