Verrassend ruime bovenwoning

Mathijs was er in 2007 speciaal voor naar Den Haag gekomen. Met actieve hobby's als surfen, duiken, fietsen en zeilen moest en zou hij bij de zee wonen. Vanuit het hoge noorden streek hij neer in het Statenkwartier, een vriendin had hem getipt over dit huis. Na een surfsessie fietste hij langs, zag de prachtige gevel en was vrijwel gelijk verkocht. Twee jaar later, in 2009, raakte hij nog eens verslingerd. Toen aan Mahalia, die een jaar later bij hem introk. ,,Ik kwam uit een soortgelijk huis in Amsterdam. Dus ik voelde me meteen thuis hier." Ze kwam dus voor de liefde naar Den Haag, maar ook een beetje voor de zee. Vervolgens namen ze samen het huis onder handen, om er hun gezamenlijke thuis van te maken. Er kwam een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, een mooie houten vloer en samen met de VvE werd de buitenkant van het huis aangepakt. ,,Het huis is in goede staat en alle ruimtes kloppen", vertelt Mathijs. ,,En dankzij de hoge plafonds en de grote ramen, waar veel licht doorheen valt, heb je hier overal een heel ruimtelijk gevoel. Ondanks dat het maar krap 60 vierkante meter is." Dat komt ook deels doordat elke vierkante centimeter van het huis optimaal wordt benut. ,,Op een relatief klein oppervlak moet je soms slimme oplossingen verzinnen om je spullen kwijt te kunnen." En dat is gelukt dankzij een andere hobby van Mathijs: meubels maken. Zo zijn diverse kasten en bijvoorbeeld het wastafelmeubel van zijn hand.

Aangenaam

De Antonie Duyckstraat ligt in het aangename Statenkwartier. Met de Frederik Hendriklaan naast de deur heb je hier alles wat je hartje zou kunnen begeren. Er is een fijne speeltuin voor hun dochter Anna-Mijn, en het strand is dus op 7 minuten fietsen. De bovenwoning deelt een voordeur met de bovenbuurvrouw. Na de trap kom je uit in een klein halletje, dat toegang biedt tot de eetkamer. Deze loopt over in de open keuken, met aan weerszijden twee keukenblokken gesitueerd aan het grote raam aan de achterzijde. Tussen keuken en eetkamer is een deur naar een kleine slaapkamer. ,,Ik heb daar een prachtig bed voor onze dochter Anna-Mijn gebouwd, maar daar is ze letterlijk uitgegroeid. Ook een reden om te verhuizen", vertelt Mathijs.



Via en suitedeuren kom je van de eetkamer in de woonkamer. Ook hier, aan de voorzijde van het huis, grote ramen die veel licht en een ruimtelijk gevoel verschaffen. In zowel de eetkamer als de woonkamer staat een prachtige schouw, die dezelfde kleur als al het houtwerk in het huis heeft, waardoor er een prettige eenheid ontstaat. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot de tweede slaapkamer. De badkamer, afgewerkt met veel houten elementen en inclusief ligbad, is te bereiken via het halletje.



Maar hoe leuk het huis ook is, het vertrek was onvermijdelijk. Voor een gezin is het iets te klein, en ook het gebrek aan buitenruimte was een argument. In eerste instantie keken ze naar huizen in Den Haag, Tot hun oog viel op het dijkhuis in Gouda. En Gouda heeft nog iets anders te bieden: de Vrije School, waar dochter Anna-Mijn in Den Haag ook op zat.



,,Het is raar. Vertrekken uit dit huis betekent ook een beetje het einde van een levensfase", zegt Mahalia. ,,We gaan Den Haag en de zee missen, maar we wonen nog zo dichtbij dat we vaak terug zullen komen." Ook Mathijs gaat de zee missen. ,,Maar voor ons nieuwe huis ligt een sloot en voor je het weet ben je bij de Reeuwijkse Plassen. Maar ja, nu het mooi weer wordt, is het toch wel even slikken. Niet meer bij het strand wonen, is toch wel een dingetje."