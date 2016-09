Vers bloed zorgt voor doorbraak in coldcase

Profiel

En wat ze hoopten, gebeurde. Tot twee keer toe. Want niet alleen konden forensische onderzoekers een DNA-profiel samenstellen met wat op de sporen gevonden werd, het bleek ook nog eens een profiel te zijn van een man die in de databank voorkwam.



Iemand dus die al eerder een strafbaar feit heeft begaan waarvoor hij zijn DNA moest afstaan. Mazzel? ,,Ja en nee,'' zegt Annegarn. ,,Uit onderzoek blijkt dat opvallend veel daders al eerder delicten hebben gepleegd. De kans is dus reëel dat hij in de databank voorkomt, en als hij er nog niet in zit, in de toekomst er wel in terechtkomt.''



Twee weken geleden werd de man gearresteerd. Hij is inmiddels 52 jaar. In Nederland werd niet eerder in zo'n oude 'coldcase' een verdachte aangehouden.



Nieuwsgierig

Een rechercheur van toen en de toenmalige chef zware criminaliteit meldden zich razend nieuwsgierig bij Simaïs en Soons. ,,Mannen van in de zestig, maar als twee jongetjes zaten ze op een stoel heen en weer te schuiven,'' zegt de coördinator terwijl een glimlach om zijn mond speelt. ,,Ze zijn de zaak nooit vergeten. Hebben altijd het gevoel gehad dat ze er dichtbij waren, maar alleen het bewijs niet rondkregen. Je kan wel begrijpen hoe nieuwsgierig ze waren naar de naam van de verdachte.''



Aan de buitenwereld kan Simaïs het niet zeggen, hen vertelde hij wel hoe de man heet die ze onlangs in Amsterdam arresteerden. En de twee hoefden geen seconde na te denken. 'Zie je wel! Tóch!' Die man waarvan ze dachten dat hij het was, die is gearresteerd. ,,Ze hebben al die tijd goed gezeten,'' zegt Simaïs. ,,Maar de techniek om een DNA-profiel te maken, bestond nog niet. Nu wel.''



Inschatting

En dat ze het bij het rechte eind hadden, aldus de twee wetenschappelijk onderlegde recherchekundigen, was niet gek, maakte deel uit van de inschatting dat de zaak opgelost kon worden. Annegarn: ,,Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 95 procent van de daders al in de eerste dertig dagen van het onderzoek wordt genoemd. In Nederland is het niet zo veel, maar nog wel altijd in de helft van de gevallen.''



Toch is de zaak nog niet juridisch rond. Want waarom zou deze man Miriam hebben omgebracht? ,,Was ze op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats? Had Miriam bezigheden die we niet kenden? Heeft er iets in Israël gespeeld? We maken allerlei scenario's'', zegt Simais. ,,We kijken met de blik van nu naar wat er toen gebeurd kan zijn. We bevragen rechercheurs. Dingen die toen zo vanzelfsprekend waren dat het niet eens is opgeschreven kunnen nu belangrijk zijn. We zoeken familie en vrienden van toen. Hier en in Israël. Had Miriam een ander leven dan ze de buitenwereld deed vermoeden? Zijn er getuigen die zich nooit hebben durven melden? Misschien omdat er toen redenen waren die nu minder belangrijk zijn? Heeft hij zijn daad misschien aan iemand bekend? We kunnen elke informatiestukje gebruiken,'' bezweert Simaïs. ,,Want de boef zit achter slot en grendel, denken we. Maar de hele waarheid, die zijn we nog aan het uitzoeken.''