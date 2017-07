Vers water voor Mariahoeve

Door de aanleg van de Landscheidingsweg (N14) was de beek tijdelijk afgedamd. De oorspronkelijke situatie is daarna echter nooit meer hersteld. Leden van volkstuinvereniging Mariahoeve trokken een paar jaar geleden aan de bel, toen bleek dat het water in de wijk volledig 'levenloos' was. Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben een stuw aangelegd. De wijk heeft nu weer vers water.