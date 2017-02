Verschil verkoopprijs woningen in regio toegenomen

De regionale verschillen van verkoopprijzen van woningen zijn vorig jaar weer verder toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster.



Is het prijsverschil tussen de gemeente met de hoogste gemiddelde verkoopprijs (Wassenaar) en de laagste (Zoetermeer) in de regio Haaglanden 'slechts' 329.000 euro, landelijk is het verschil 522.000 euro.



In Bloemendaal zijn de huizen met een prijs van gemiddeld 650.000 euro het duurst van Nederland, in Pekela in de provincie Groningen het goedkoopst (gemiddeld 128.000 euro).



De verkoopprijs van huizen in Den Haag is momenteel gemiddeld 245.000 euro. In Delft kost een woning 224.000 euro en in het Westland liggen de prijzen met een gemiddelde van 249.000 euro iets hoger.



Randstad

Wie de woningprijzen hier in de Randstad te hoog vindt, zou kunnen overwegen naar het zuiden of noorden van Nederland te verhuizen. Gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs lager is dan 200.000 euro liggen vooral aan de randen van Nederland: in Groningen, Friesland en Limburg.



In zeven gemeenten werd in 2016 gemiddeld minder dan 150.000 euro betaald voor een woning. In 2015 was dat nog in dertien gemeenten het geval.Landelijk bedroeg de gemiddelde verkoopprijs vorig jaar 244.000 euro. De prijs ligt daarmee bijna op het niveau van voor de crisis.



De kloof tussen de gemeente met de hoogste en de laagste verkoopprijzen was het grootst in 2008: het verschil bedroeg toen zo'n 695.000 euro.