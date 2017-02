Verse boontjes kopen vanuit kiosk in Fahrenheitstraat

Wethouders Boudewijn Revis en Karsten Klein verzorgen de opening van de drie kiosken om 15.00 uur op zaterdag. Verder is er livemuziek en kunnen mensen gratis op de foto bij een van de kiosken.



Om het winkelgebied Fahrenheit-straat, Thomsonlaan en Thomsonplein aantrekkelijk te houden, werd eind 2014, begin 2015 onder meer nieuwe bestrating, extra groen en moderne verlichting aangebracht. Asfalt verdween, gekleurde tegels kwamen er voor in de plaats. Ook de stoepen werden verbreed, zodat winkeliers meer uitstalruimte zouden krijgen. ,,De aanpak is mogelijk gemaakt met Europese subsidie", zei een woordvoerder van de gemeente Den Haag eerder. ,,In het kader van dit project zijn ook andere winkelgebieden aangepakt, waaronder de Reinkenstraat, Theresiastraat en de Prins Hendrikstraat."



Vernieuwing

De kiosken zijn ontworpen door wijkbewoner Filipe Fernandez. De bouw ervan begon in september 2016. De gemeente is blij met de vernieuwing.

,,Het straatbeeld wordt mede door de nieuwe kramen sterk verbeterd", vertelt de woordvoerder. ,,Levendige handel in een aantrekkelijke buitenruimte zorgt voor meer reuring en dynamiek, waardoor de buurt aantrekkelijker wordt."