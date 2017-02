Verse groentemarkt én keuken in gymzaal Zeeheldenkwartier

Stichting Lokaal Voedsel Den Haag, bekend van de lokale groentemarkt Lekkernassûh, neemt de sporthal in november over van de gemeente. ,,Van daaruit zetten we onze wekelijkse groentemarkt voort’’, vertelt initiatiefnemer Frederik van Oudenhoven. ,,Die wordt nu al door tweehonderd mensen bezocht. In de gymzaal hebben we er meer ruimte voor.’’



De Stichting begon de groentemarkt drie jaar geleden in het Zeeheldenkwartier. ,,Het aanbod aan betaalbaar, biologisch voedsel in Den Haag is karig. Nu zorgen we ervoor dat we elke week negen verschillende groenten uit de regio kunnen aanbieden. Al zijn het nu in de wintermaanden voornamelijk kolen en knollen’’, lacht hij.



Koe

Is er ook vlees of vis te verwachten? ,,Uit oogpunt van hygiëne hebben we er nu geen ruimte voor, maar wellicht dat we in de gymzaal meer koelmogelijkheden hebben. Al willen we geen doorgeefluik van een slagerij worden. Als er voldoende mensen zijn die een gehele koe willen kopen, is het een overweging waard.’’



Naast een biologische markt, moet de gymzaal ook een soort buurtrestaurant worden. ,,Zodra we de sleutels hebben, bouwen we er een grote keuken en broodoven in. We geloven echt dat eten mensen met elkaar verbindt.’’