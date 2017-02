Verslaafde jongere krijgt via app thuis behandeling

De jongere geeft in de app aan hoe hij zich voelt en houdt zijn gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto's toe te voegen. Aan de hand hiervan kan de behandelaar via de chat feedback geven.



Hulptroepen

Een voorbeeld is het bijhouden van een dagboek via de app. Als het niet goed gaat met de jongere, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking, of worden hulptroepen ingeschakeld: mensen die een positieve invloed hebben op de jongere en hem kunnen ondersteunen.