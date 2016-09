'Vertel wat u doet om zich goed te voelen'

Waarom zet uw organisatie dit project op touw?

,,Het voel-je-goedproject ligt in het verlengde van andere projecten van ons, zoals een project over gezonde voeding. Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen.''



Dus mensen zitten hier ook op te wachten?

,,Ik verwacht van wel. Veel van onze verzekerden komen uit de regio Haaglanden. Ze zijn positief verrast als we hen vragen wat ze doen om zich goed te voelen. Sterker nog: ze vinden het heel leuk om dit te vertellen. Wij willen een compilatievideo maken waarin Hagenaars tips geven aan andere Hagenaars.''



Hoe pakken uw reporters dat aan?

,,Mensen zien duidelijk dat het verslaggevers van Menzis zijn, omdat er een cameraploeg bij is. Als iemand niet gefilmd wil worden, gebeurt dat niet. Verder spreken ze mensen waarschijnlijk aan op dezelfde manier zoals u dat doet als u op pad bent.''



Wat voor tips zou u geven?

,,Ik vind het enorm leuk om te sporten en te bewegen. Ik ben een fanatieke hardloper. Ook hou ik ervan om met vrienden lekker te eten. En ik geniet ervan als ik zie dat mijn kinderen in teamverband actief zijn, dat ze hard werken voor een overwinning.''



Waar in Den Haag zijn de reporters te vinden?

,,In het centrum bij de Grote Markt en het Spui. Verder op het Loosduinse Hoofdplein en in de Stevinstraat.''