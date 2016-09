Vertraging rond oude ministerie is zo erg niet meer

Wie zit er achter het bod op het oude ministerie van Sociale Zaken? Litoro heet de bieder. Maar HSP-fractieleider Peter Bos heeft zo zijn bedenkingen bij de investeerder: ,,Ze hebben geen website, geen trackrecord, het adres is een boerderijtje in Schoonhoven. En er zit een partij bij met een pandje in Zürich, een of andere vastgoedclub, totaal vaag.''



Aarzeling

Ingewijden stellen dat ook de gemeente aarzelt om in zee te gaan met de onbekende koper die het gebouw in Bezuidenhout voor 23 miljoen euro wil overnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Een bron verwijt de vastgoeddienst alleen naar de opbrengst te kijken: ,,Daar denken ze: hé, een goede betaler.''



Impasse

De ontwikkeling van het ministeriegebouw zit in een impasse nu de gemeente zich tegen het sloopplan van Litoro keert. Vanavond praat de gemeenteraad over de kwestie in een debat over de huisvesting van statushouders in Den Haag. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) zal de partijen meer uitleg moeten geven dan de summiere informatie die hij tot dusver naar de raad stuurde.



Dilemma

De wethouder zit klem. Als HSP-politicus staat hij voor hergebruik van vastgoed, de sloopkogel is bij wijze van spreken zijn grootste natuurlijke vijand. Tegelijkertijd is Wijsmuller verantwoordelijk voor de zoektocht naar bijna 2200 woonplekken voor vluchtelingen met verblijfspapiertje. Het oude ministerie moet nog dit jaar plaats bieden aan 350 statushouders. Zolang er gesteggeld wordt over koop en sloop kunnen de vluchtelingen er niet terecht.