Vervangen spoor kost 120 bomen aan Scheveningseweg

De andere 69 bomen, stuk voor stuk paardenkastanjes, gaan vooral neer, omdat ze aan de ongeneeslijke bloedingsziekte leiden. Volgens een meerderheid van de adviserende denktank is het beter om de zieke kastanjes in een keer te kappen en te vervangen door andere bomen, dan tien jaar lang steeds weer nieuwe paardenkastanjes te zien wegvallen. Het stadsbestuur is het met de bewoners eens.

Fundament

Het spoortracé wordt vanaf volgend jaar augustus aangepakt. Het fundament van de rails is in zo'n slechte staat dat het volgens Metropoolregio Rotterdam Den Haag eigenlijk niet verantwoord meer is om tram 1 over de Scheveningseweg te laten rijden.