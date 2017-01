Vervolgd voor uitbuiten illegalen

Bij de verbouwing van een hindoetempel aan de 1e van der Kunstraat in zijn woonplaats en een oosters gebedshuis in Zaandam zou de verdachte de afgelopen paar jaar minimaal twee keer een 'ongewenste vreemdeling' uit India aan werk en inkomsten hebben geholpen.



Door persoonlijke familieomstandigheden van de Hagenaar zag justitie af van het eisen van een onvoorwaardelijke celstraf. ,,Maar een zware straf is op zijn plaats. Door illegalen te laten werken, dwarsboom je het Nederlandse vreemdelingenbeleid, maak je je schuldig aan uitbuiting van kwetsbare werknemers, die niet kunnen klagen over een te laag loon, pleeg je oneerlijke concurrentie met branchegenoten en maak je zwartwerk en belastingontduiking mogelijk'', aldus de officier van justitie.



In Den Haag snapten de inspecteurs in de hindoetempel bij de Hagenaar een Indiër in een overall, die ook al eens was gezien bij het sjouwen van bouwmateriaal naar de bedrijfsauto van verdachte bij een bouwmarkt.



De man in de werkkleding vol verfspatten verklaarde destijds 'alleen een beetje te helpen'. In Zaandam was hij met een tweede persoon echter ook aanwezig bij verbouwingswerk van de Haagse klusser in een tempel. Hij stond er werkend op een trap, terwijl de ander schoonmaakwerk verrichtte.



,,Ze moesten naar Amsterdam en ik heb ze tot Zaandam laten meerijden. Daar zouden ze opgehaald worden. Ik heb ze niet zien werken'', stelt verdachte, die ontkent ooit illegalen aan het werk te hebben gehad.



Door gebrek aan bewijs vindt justitie 'slechts' het illegaal laten werken van de Indiër bewezen. Op 2 februari volgt uitspraak.