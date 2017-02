Verwaarloosde villa ziet er weer patent uit

Motoragent gaat niet in op avances Haagse Kimberly

14:09 Het had zo mooi kunnen zijn: via social media de liefde van je leven opsporen. Helaas komt dit sprookje tussen Kimberly en een Haagse motoragent tot een abrupt einde. De Haagse deed gisteren de oproep om in contact te komen met de ‘hele knappe motoragent’. Politie Zuiderpark schoot direct te hulp, maar het mocht niet baten.