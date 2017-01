Verwarde man bommelding Binnenhof langer vast

VideoDe 59-jarige Hagenaar die gistermiddag werd aangehouden vanwege het doen van een valse bommelding zit in ieder geval dit weekend nog vast. De man die een tas in de richting van de bewaking van het Tweede Kamergebouw gooide en riep dat er een bom in zat, heeft te kampen met psychische problemen waarvoor hij ook in behandeling is.