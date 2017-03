Verwarming Ypenburg wellicht uit aardwarmte

,,Over een half jaar weten we meer over de haalbaarheid van het project'', laat een woordvoerster van Eneco weten. Zo moet exact worden bepaald of er voldoende warmte in de bodem zit en of het project financieel haalbaar is.



Eneco bekijkt samen met bewoners van Ypenburg of de warmtelevering in de wijk duurzamer kan. Ook wordt gekeken of inwoners zelf efficiënter met energie kunnen omspringen. Zo wordt onderzocht of overtollige warmte kan worden teruggeleverd op het energienet.



Fiasco

Een eerder aardwarmteproject in Den Haag Zuidwest werd een groot fiasco. De in 2012 door toenmalig prins Willem-Alexander geopende aardwarmtecentrale aan de Leyweg is door financiële perikelen nooit in bedrijf genomen. Door het instorten van de woningmarkt als gevolg van de crisis waren er onvoldoende woningen die op aardwarmte konden draaien.



Vorig jaar werd bekend dat het project een doorstart kreeg. In de loop van dit jaar zou de aardwarmtebron aan de Leyweg in gebruik worden genomen. Maar ook dié opening heeft alweer vertraging opgelopen. Inmiddels wordt gegokt dat in de loop van volgend jaar de aardwarmte door de nabijgelegen huizen stroomt.