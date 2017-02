Verzet tegen grote gokhal in arme wijk

'Delen achter de Duinen' moet er niets van hebben. ,,Een gokhol in een kwetsbare woonwijk is een heel dom idee'', moppert Henny van der Most van het anti-armoedeplatform.



Ze is niet de enige. Ook in de Haagse politiek vallen harde woorden over de voorgenomen verhuizing van een Hommerson-casino van Scheveningen naar Morgenstond. Zowel coalitie- als oppositiepartijen zijn faliekant tegen óf hebben grote twijfels bij het plan, dat deel uitmaakt van de deal die attractie Legoland naar de Haagse kust brengt.



,,Dan maar geen Legoland'', bitst SP'er Aisha Akhiat. ,,We moeten geen casino in een woonwijk willen. Al helemaal niet in zo'n kwetsbare.'' De PvdA snapt evenmin waarom het stadsbestuur mensen met toch al weinig geld wil blootstellen aan een gokhal. ,,Legoland is een mooi initiatief. Maar op deze manier lijkt het doel de middelen te heiligen'', zegt Bülent Aydin.