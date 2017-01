Verzet tegen strandhuisjes

De organisaties nemen deze stap omdat de gemeenteraad in hun ogen te weinig heeft ondernomen om het college van b en w terug te fluiten. In november vorig jaar verscheurde een Haagse rechter de omgevingsvergunningen nog. Den Haag ging in beroep, maar verstrekte aan de twee ondernemers achter de strandhuisjes ook alvast nieuwe vergunningen.



Het afgeven van die vergunningen is volgens de natuurclubs niet alleen in strijd met het te ondertekenen nationaal Kustpact en het provinciale beleid, maar ook met het beleid van de gemeente zelf.