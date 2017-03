Verzet tegen vernieuwing winkelcentrum Duinzigt

Morgen praat de Haagse gemeenteraad over de aanpak van het winkelcentrum in het chique Benoordenhout. Tegenstanders hopen dat de fracties nog bijsturen, zodat het plein open blijft, het groen wordt behouden en er niet twee 'megawinkels' komen. ,,We hopen dat de herontwikkeling geen speelbal wordt van jarenlange juridische strijd'', waarschuwen buurtbewoners in een brief aan de politiek. ,,Het plan is te groot, te massaal en veroorzaakt teveel drukte met verkeer en parkeeroverlast. Iedereen wil dat het kleinschalig blijft.''