Vier inbrekende Hagenaars na wilde achtervolging aangehouden

De politie werd rond twee uur gealarmeerd door een omwonende aan de Westpolderstraat in Berkel en Rodenrijs. Die zag de mannen met capuchons op rondscharrelen en daarna in een auto wegrijden.



Agenten die de auto zagen rijden, gaven deze een stopteken maar de auto met de verdachten reed om de politieauto heen. daarop volgde een wilde achtervolging richting Pijnacker. Daarbij reed de auto rakelings langs fietsers en tegen de richting in over rotondes.



Uiteindelijk kwam de auto op de Hofweg in Nootdorp tot stilstand tegen een paal. De vier inzittenden sprongen uit de wagen. De agenten konden de vier mannen kort daarop aanhouden, al was voor een van hen daar wel een beet van een politiehond voor nodig. Het gaat om vier Hagenaars van 24, 25 en 26 jaar oud.