'Vieze toko' houdt de deur dicht

De eigenaresse van Putri Bali, een toko die zich heeft gespecialiseerd in de Indonesische keuken, was woensdagavond op televisie zichtbaar geëmotioneerd door het bezoek van Geus. Die adviseerde de tent te sluiten en de boel eerst eens grondig schoon te maken. De presentator constateerde in de uitzending dat bijna elke vierkante meter van de zaak smerig was. Hompen vlees lagen buiten de koeling en de muizenkeutels zaten zelfs tussen de kitranden van de koelkast.



De toko was woensdag al dicht en gisteren ook, zo meldde een briefje op de deur: 'Sorry, woensdag en donderdag zijn wij dicht, verbouwing'. Aanbellen hielp niet en de telefoon werd niet beantwoord.



'Zielig'

Vaste klanten van Putri Bali aan de Van de Kasteelestraat in het centrum van 's-Gravenzande vinden het vooral 'zielig' voor de eigenaresse. ,,Ze doet zó haar best'', zegt een vrouw uit Naaldwijk, die er al jaren over de vloer komt. ,,Ik ben nog nooit ziek geworden van het eten. Ze doet ook catering en heeft die nog verzorgd bij de uitvaart van mijn vader. Was uitstekend allemaal. Kijk, in elke keuken is wel eens wat aan de hand en in dit soort oude panden heb je nu eenmaal snel muizen.''



De Naaldwijkse heeft de uitzending niet gezien, maar wist dat Geus een paar weken geleden was geweest. ,,Ze had het me verteld en werd er nóg emotioneel van. Hopelijk blijven de klanten nu niet weg.''



Een oudere man op de fiets in elk geval niet. ,,Ik blijf hier komen hoor. Het eten is er heerlijk en ik heb er nog nooit last van gehad.''