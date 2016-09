Vijf Jan Steens in Den Haag voor onderzoek en expositie

Jan Steen (1626-1679) liet een uitgebreid oeuvre van ruim 400 schilderijen na, maar slechts een tiende van de schilderijen is goed gedateerd. Daardoor is relatief weinig bekend over de ontwikkeling die Steen doormaakte als schilder en in welke periode hij welk werk schilderde. Een speciaal onderzoeksproject van het Mauritshuis moet daar meer duidelijkheid in geven.



Het Mauritshuis heeft voor het project zelf de beschikking over een van de belangrijkste verzamelingen van vijftien schilderijen van Steen, maar door de tentoonstelling Hollanders in huis, die vanaf 29 september in het museum te zien is, kon het restauratie-atelier nog eens vijf werken uit de collectie van de Britse vorstin onder de loep leggen.



Buitenkans

Het gaat om de werken Driekoningenfeest: De koning drinkt, Vrouw in een slaapkamer, Herberg met vioolspeler, Vrolijk gezelschap in een herberg en Vechtende boeren bij een herberg. Met deze schilderijen erbij hoopt het Mauritshuis meer inzicht te krijgen in de artistieke ontwikkeling van Steen. ,,Het is voor ons een absolute buitenkans dat deze werken nu in ons restauratieatelier zijn, zodat wij ze voor ons project kunnen onderzoeken", aldus directeur Emilie Gordenker.



Tijdens de tentoonstelling Hollanders in huis, waarin ook De Muziekles van Johannes Vermeer is te zien, is in de vaste collectie van het museum een presentatie ingericht over het onderzoeksproject naar Jan Steen.