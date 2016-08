Vijf pgb-sjoemelaars in vizier gemeente

In een proef om fraude op te sporen stuitte de gemeente afgelopen jaar op mogelijk misbruik door vijf zorgaanbieders. Aan 66 klanten van de aanbieders werd in totaal voor ruim 1 miljoen euro aan persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt. De gemeente riep hen op voor een gesprek, 50 klanten kwamen opdagen.



Het grootste deel van deze Hagenaars kon geen pgb-administratie overleggen en bleek de regels niet te kennen, schrijft zorgwethouder Karsten Klein (CDA) in een evaluatie van de proef aan de Haagse gemeenteraad.



Aantallen

Ruim de helft van de klanten heeft zelfs zijn persoonlijke DigiD afgegeven voor het declareren van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of andere ondersteuning. Twee derde van de ondervraagden heeft wel de zorg gekregen die ze moest krijgen, schrijft de wethouder over de proef met fraudeopsporing die de eerste helft van 2016 liep.



Het onderzoek naar de betrokken zorgaanbieders loopt nog. Ondertussen probeert Den Haag de gemeentelijke fraudeopsporing te verbeteren.



Handhavingsparagraaf

Maar vooral het ontbreken van een 'handhavingsparagraaf' van het rijk maakt dit lastig, schrijft Klein aan de raad. Het kabinet studeert daar nog op. PvdA-fractieleider Martijn Balster wil dat malafide bureaus en zorgverleners 'stevig' aangepakt worden, meldt hij in een reactie. ,,We willen weten hoe dit zit. Het is publiek geld, daar mag absoluut niet mee gesjoemeld worden.'' SP-raadslid Bart van Kent: ,,Dit lijkt op systematisch misbruik van de pgb-regeling.''



Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen, zoals hulp bij het huishouden of voorzieningen als een rolstoel of scootmobiel. Het is de bedoeling dat de cliënten zelf de regie in handen hebben. Mensen schakelen soms een pgb-kantoor in voor de administratie.



Fraude met de budgetten is al langer een probleem. Begin dit jaar werd nog een 67-jarige Hagenaar aangehouden omdat hij voor drie ton gesjoemeld zou hebben met pgb's. De man trad op als zorgverlener voor cliënten maar leverde de zorg niet. Ook hielp hij andere zorgverleners met frauderen.